Пострадавшие от стихии в Сочи бизнесмены подали заявки на займы свыше 50 млн рублей
Льготные займы предпринимателям, пострадавшим от июльских подтоплений в Сочи, предоставляет Фонд микрофинансирования Краснодарского края.
Сотрудники фонда организовали на курорте выездной консультационный пункт, где оказывали информационную поддержку и принимали документы на выдачу займов.
По словам главы Фонда микрофинансирования Краснодарского края Оксаны Слюсаревой, особенности займа «Специальный ЧС» — минимальная процентная ставка 0,1 % годовых и возможность отсрочки по уплате основного долга до 12 месяцев.
«По данной программе Фонд уже одобрил пять займов на общую сумму 19 млн рублей. В работе еще восемь заявок на 35 млн рублей. Своевременная финансовая помощь дает возможность бизнесу восстановиться. Одной из основных задач нашего Фонда является помощь предпринимателям в тяжелой ситуации, когда необходимо подставить финансовое «плечо». В такие сложные периоды как ЧС, пандемия, введение ограничительных мер, мы активизируем свою работу. Создаем и реализуем специальные продукты, направленные на адресную помощь бизнесу», — сказала Слюсарева.
Для получения займа можно обратиться в Фонд микрофинансирования по телефону: 8(861)298-08-08, или e-mail: [email protected]
Подробная информация размещена на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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