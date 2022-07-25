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Пострадавшие от ЧС предприниматели Сочи могут получить финансовую поддержку

Экономика
25.07.2022 20:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/postradavshie-ot-chs-predprinimateli-sochi-mogut-poluchit-finansovuyu-podderzhku
Пострадавшие от ЧС предприниматели Сочи могут получить финансовую поддержку
Фото пресс-службы администрации Сочи

Сочи подтопило из-за сильного ливня 22 и 23 июля. Вода зашла во дворы, подъезды и цоколи многоэтажек. Также подтопило и коммерческие помещения.

Сочинские предприниматели, пострадавшие от разгула стихии, могут получить финансовую поддержку от Фонда микрофинансирования Краснодарского края. Для них предусмотрен льготный заем «Специальный ЧС» по ставке 0,1% годовых на сумму от 100 тыс. рублей до 5 млн рублей на срок до двух лет с отсрочкой основного платежа на 12 месяцев.

Главным условием получения льготного микрозайма является наличие правового акта о введении режима ЧС на территории Краснодарского края с определением фактических границ зоны ЧС. Его могут оформить лица, ведущие предпринимательскую деятельность более 6 месяцев. Средства предоставляют на оплату услуг по ремонту техники, а также на приобретение:

  • Офисного, торгового и производственного оборудования;
  • Автомобилей и специализированных транспортных средств;
  • Строительных материалов;
  • Полуфабрикатов и сырья для производства;
  • ГСМ, запасных частей и материалов для ремонта техники.

Получить дополнительную информацию и уточнить интересующие вопросы можно в Центре поддержки предпринимательства Сочи, по телефону: 296-75-36, а также в Фонде микрофинансирования Краснодарского края, по телефону: 8 (861) 298-08-08.

Более подробная информация о предоставлении льготного микрозайма «Специальный ЧС» представлена по ссылке.

Читайте также: в Сочи по всему городу объявлен режим ЧС после непогоды.

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