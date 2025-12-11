Пострадавшие и погибшие при взрыве в Пермском политехе не были его сотрудниками

Взрыв произошел во время испытаний 11 декабря в лаборатории Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

По данным вуза, во время ЧП в отдельно стоящем здании ПНИПУ погибли руководитель одного из пермских предприятий и его 8-летняя дочь, также пострадали сотрудники организации, мужчины 64 и 37 лет. Двое пострадавших в стабильном состоянии, средней степени тяжести, третий мужчина от госпитализации отказался.

По предварительной информации, взрыв произошел на стенде с научным оборудованием. Во время испытаний изделия произошло разрушение колеса турбины, после чего его фрагменты пробили защитные конструкции.

«Погибли два человека — мужчина, руководитель предприятия, изготовившего образец (не является сотрудником ПНИПУ), и его несовершеннолетняя дочь. В настоящее время проводится проверка, почему она находилась на объекте в нарушение техники безопасности», — сообщает пресс-служба Пермского политеха.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате ЧП погибли мужчина и 8-летняя девочка. Еще три человека пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они изымают предметы и объекты, имеющие значение для следствия.

