Пострадавшей при падения БПЛА на Кубани семье предоставили временное жилье

Семье, пострадавшей в результате падения беспилотника в хуторе Ясени Староминского района, оказывают всю необходимую помощь.

По словам главы района Владимира Горба, в прошлом году администрация закупила три квартиры в двух многоквартирных домах для экстренных случаев. Пострадавшим предоставили временное жилье в одном из этих домов.

«Жителей обеспечили необходимой бытовой техникой и мебелью. Организовали помощь в оформлении и получении положенных компенсаций за утрату имущества и жилья», — написал Владимир Горб в своем Telegram-канале.

Глава района добавил, что лично контролирует ситуацию с оказанием помощи семье из хутора Ясени и следит за тем, чтобы своевременно приняли все необходимые меры.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 2 августа около 1:20 в хуторе Ясени Староминского района. В результате взрыва и падения беспилотника был поврежден сарай, а также стекла в окнах жилого дома. В результате падения БПЛА никто не пострадал. Людей эвакуировали, после чего дом, на который упал беспилотник, загорелся.