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Пострадавшая в тройном ДТП в Сочи женщина скончалась в машине скорой помощи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/postradavshaya-v-trojnom-dtp-v-sochi-zhenshhina-skonchalas-v-mashine-skoroj-pomoshhi
Пострадавшая в тройном ДТП в Сочи женщина скончалась в машине скорой помощи
Фото отдела по пропаганде БДД ОГИБДД УВД по Сочи

ДТП произошло 20 декабря в 8:00 на 29 км дороги Адлер — Красная Поляна.

По предварительным данным, 24-летняя водитель Honda не справилась с управлением, и автомобиль занесло на мокрой дороге. Иномарка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Toyota под управлением 46-летней женщины. От удара Honda откинуло на движущийся в попутном направлении Ford, за рулем которого был 33-летний мужчина.

Водитель Honda скончалась в машине скорой помощи. Водитель Toyota госпитализирована, сообщает отделение по пропаганде БДД ОГИБДД УВД по Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», обеих женщин-водителей зажало в машинах. Спасатели освободили их и передали врачам скорой помощи. У одной из женщин была травма колена и ключицы, а также черепно-мозговая травма, другая была без сознания.

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