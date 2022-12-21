Пострадавшая в тройном ДТП в Сочи женщина скончалась в машине скорой помощи

ДТП произошло 20 декабря в 8:00 на 29 км дороги Адлер — Красная Поляна.

По предварительным данным, 24-летняя водитель Honda не справилась с управлением, и автомобиль занесло на мокрой дороге. Иномарка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Toyota под управлением 46-летней женщины. От удара Honda откинуло на движущийся в попутном направлении Ford, за рулем которого был 33-летний мужчина.

Водитель Honda скончалась в машине скорой помощи. Водитель Toyota госпитализирована, сообщает отделение по пропаганде БДД ОГИБДД УВД по Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», обеих женщин-водителей зажало в машинах. Спасатели освободили их и передали врачам скорой помощи. У одной из женщин была травма колена и ключицы, а также черепно-мозговая травма, другая была без сознания.