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Пострадавшая при теракте на Крымском мосту девочка перенесла шок, узнав о гибели родителей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/postradavshaya-pri-terakte-na-krymskom-mostu-devochka-perenesla-shok-uznav-o-gibeli-roditelej
Пострадавшая при теракте на Крымском мосту девочка перенесла шок, узнав о гибели родителей
Фото пресс-службы Упрдор «Тамань»

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. По нему ударили два надводных беспилотника ВСУ.

В результате происшествия погибли мужчина и женщина из Белгородской области. Их 14-летняя дочь получила закрытую черепно-мозговую травму и повреждение грудной клетки. Ее госпитализировали.

По рекомендации врачей, пострадавшей девочке сначала не говорили о гибели родителей, ради ее восстановления.

«Сейчас племяннице уже сообщили о смерти родителей, это произошло четыре дня назад. Вы сами должны понимать, как она восприняла это. Я думаю, вы догадываетесь. Все мы живые люди. Шоковое состояние она перенесла», — рассказал дядя девочки — Сергей.

По его словам, после выписки из больницы родственница будет жить с его семьей, сообщает «Комсомольская правда».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пострадавшую при подрыве Крымского моста девочку 24 июля выписали из больницы.

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