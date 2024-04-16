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Пострадавшая при пожаре в Абхазии женщина скончалась в больнице Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/postradavshaya-pri-pozhare-v-abhazii-zhenshhina-skonchalas-v-bolnitse-krasnodara
Пострадавшая при пожаре в Абхазии женщина скончалась в больнице Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Серьезное возгорание произошло в одном из домов Сухума еще 5 апреля. В результате происшествия пострадала семья из четырех человек — двое взрослых и двое детей.

Их с сильными ожогами сначала доставили в горбольницу № 3 Сочи, а затем перевели в ожоговый центр краевой больницы № 1 в Краснодаре. Все четверо пострадавших находились в крайне тяжелом состоянии и были подключены к аппаратам ИВЛ.

Днем 16 апреля стало известно, что пострадавшая при пожаре женщина скончалась в ККБ № 1. Состояние остальных пациентов остается тяжелым, сообщает ТАСС.

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