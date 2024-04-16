Пострадавшая при пожаре в Абхазии женщина скончалась в больнице Краснодара

Серьезное возгорание произошло в одном из домов Сухума еще 5 апреля. В результате происшествия пострадала семья из четырех человек — двое взрослых и двое детей.

Их с сильными ожогами сначала доставили в горбольницу № 3 Сочи, а затем перевели в ожоговый центр краевой больницы № 1 в Краснодаре. Все четверо пострадавших находились в крайне тяжелом состоянии и были подключены к аппаратам ИВЛ.

Днем 16 апреля стало известно, что пострадавшая при пожаре женщина скончалась в ККБ № 1. Состояние остальных пациентов остается тяжелым, сообщает ТАСС.