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Пострадавшая модель из Сочи рассказала, что ее мимику уже не восстановить

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/postradavshaya-model-iz-sochi-rasskazala-chto-ee-mimiku-uzhe-ne-vosstanovit
Пострадавшая модель из Сочи рассказала, что ее мимику уже не восстановить
Фото из соцсетей Юлии Тарасевич

Модель Юлия Тарасевич пострадала после неудачной пластической операции в одной из частных клиник Краснодара в 2020 году. Ранее она завоевывала титулы «Вице Миссис Россия International 2020» и «Миссис Южный Федеральный округ».

После неудачного хирургического вмешательства у женщины перестала работать половина мышц лица, а также произошла сильнейшая скелетизация. В правом веке началось сильное заражение. По словам пострадавшей, врачи свою ошибку так и не признали.

«На счет моего лица, к сожалению, многие специалисты приходят к выводам, что мимику уже не восстановить», — рассказала Тарасевич газете «АиФ Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пострадавшая от хирургов модель из Сочи требует компенсацию с клиник в 35 млн рублей. Об этом рассказал представитель потерпевшей, юрист Николай Чернышук. Дело рассматривают в Ленинском районном суде Краснодара. Следующее заседание по делу состоится 31 января. Ответчиками выступают ООО «Альфа-Бьюти» и ООО «Медист».

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