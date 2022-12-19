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Поссорились из-за ревности: женщина зарезала 40-летнего сожителя в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/possorilis-iz-za-revnosti-zhenshhina-zarezala-40-letnego-sozhitelya-v-krasnodarskom-krae
Поссорились из-за ревности: женщина зарезала 40-летнего сожителя в Краснодарском крае
Фото t.me/kubansledcom

Преступление произошло 18 декабря в одном из домов на улице Степной в хуторе Курчанском в Приморско-Ахтарском районе.

По версии следствия, 40-летний мужчина и 48-летняя женщина жили вместе. Сожители выпивали, а после застолья ночью поссорились на почве ревности. Женщина взяла нож и один раз ударила мужчину в грудь. От полученного ранения пострадавший скончался. О случившемся женщина сказала соседям, которые и вызвали полицию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемую задержали, она находится на допросе у следователя. Решается вопрос о заключении женщины под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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