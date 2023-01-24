Поссорилась с мужем: пьяную женщину на иномарке задержали в Абинском районе
Инцидент произошел 23 января около 23:00 на трассе А-146 Краснодар — Верхнебаканский.
Сотрудники ДПС остановили автомобиль Nissan. За рулем находилась 36-летняя жительница Абинска с явными признаками опьянения.
В ходе беседы выяснилось, что нетрезвой за руль она села после ссоры с супругом. Женщина была очень расстроена и пыталась спросить совета по поводу семейного конфликта у инспектора ДПС. Ее интересовал вопрос, стоит ли развестись с мужем.
Пройти медосвидетельствование женщина согласилась только в Абинской ЦРБ. Там подтвердили, что за рулем она была в состоянии опьянения. В отношении нарушительницы составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде. Автомобиль отправили на специализированную стоянку, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
Читайте также: девушка на иномарке снесла остановку в Музыкальном микрорайоне Краснодара.
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
- Останки двоих солдат, шесть гранат и патроны нашли на стройплощадке в Новороссийске
- Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
- Морпорт Сочи намерен запустить пассажирские перевозки в Грузию и Абхазию
- В Геленджике начали менять документы для жителей проспекта Геленджикского
- Краснодарский край вошел в тройку самых курящих регионов ЮФО