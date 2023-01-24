Поссорилась с мужем: пьяную женщину на иномарке задержали в Абинском районе

Инцидент произошел 23 января около 23:00 на трассе А-146 Краснодар — Верхнебаканский.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль Nissan. За рулем находилась 36-летняя жительница Абинска с явными признаками опьянения.

В ходе беседы выяснилось, что нетрезвой за руль она села после ссоры с супругом. Женщина была очень расстроена и пыталась спросить совета по поводу семейного конфликта у инспектора ДПС. Ее интересовал вопрос, стоит ли развестись с мужем.

Пройти медосвидетельствование женщина согласилась только в Абинской ЦРБ. Там подтвердили, что за рулем она была в состоянии опьянения. В отношении нарушительницы составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде. Автомобиль отправили на специализированную стоянку, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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