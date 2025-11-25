Пособника украинских телефонных мошенников задержали в Крыму

В Симферополе сотрудники УФСБ задержали 33-летнего жителя Самарской области, которого подозревают в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика для организации звонков аферистов.

Мужчина получил задание от кураторов из Украины переехать в Симферополь и снять квартиру. Там он разметил SIM-боксы, которые мошенники использовали для звонков россиянам. В задачи мужчины входило обеспечивать бесперебойную работу оборудования.

«Устройства обеспечивали преобразование голосового трафика между сетями GSM и VoIP, что позволяло осуществлять телефонные звонки из-за рубежа с использованием российских номеров, поддерживать удаленное управление и иметь, таким образом, возможность совершать преступления», — пояснили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

Злоумышленника задержали. Правоохранители нашли у него два 32-портовых SIM-бокса, два ноутбука, четыре телефона и более 700 SIM-карт.

От кураторов за свою работу мужчина получал 35 тыс. рублей в неделю. В отношении него возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает «КП-Крым».

