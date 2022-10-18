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Послы Беларуси и Южной Осетии выразили соболезнования семьям погибших в Ейске

Общество
18.10.2022 17:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/posly-belarusi-i-yuzhnoj-osetii-vyrazili-soboleznovaniya-semyam-pogibshih-v-ejske
Послы Беларуси и Южной Осетии выразили соболезнования семьям погибших в Ейске
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Телеграммы со словами соболезнования и поддержки направили в адрес губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

В своем обращении чрезвычайный и полномочный посол республики Беларусь Дмитрий Крутой подчеркнул, что в посольстве известие о трагедии в Ейске восприняли с чувством глубокой скорби и боли.

«Прошу передать искренние соболезнования семьям и родственникам погибших в результате этой трагедии. Хочу заверить, что в эти тяжелые минуты мы вместе в мыслях с теми, кто страдает от потери близких им людей», — написал Крутой.

Чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии Знаур Гассиев выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, каждому, кого коснулась трагедия в Ейске. Просим также передать слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Народ Южной Осетии искренне переживает и разделяет ваше горе», — цитирует телеграмму Гассиева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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