Послы Беларуси и Южной Осетии выразили соболезнования семьям погибших в Ейске
Телеграммы со словами соболезнования и поддержки направили в адрес губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
В своем обращении чрезвычайный и полномочный посол республики Беларусь Дмитрий Крутой подчеркнул, что в посольстве известие о трагедии в Ейске восприняли с чувством глубокой скорби и боли.
«Прошу передать искренние соболезнования семьям и родственникам погибших в результате этой трагедии. Хочу заверить, что в эти тяжелые минуты мы вместе в мыслях с теми, кто страдает от потери близких им людей», — написал Крутой.
Чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии Знаур Гассиев выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
«Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, каждому, кого коснулась трагедия в Ейске. Просим также передать слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Народ Южной Осетии искренне переживает и разделяет ваше горе», — цитирует телеграмму Гассиева пресс-служба администрации Краснодарского края.
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