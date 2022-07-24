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Последствия сильного ливня в Сочи планируют устранить к утру 24 июля

Происшествия
24.07.2022 03:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/posledstviya-silnogo-livnya-v-sochi-planiruyut-ustranit-k-utru-24-iyulya
Последствия сильного ливня в Сочи планируют устранить к утру 24 июля
Фото пресс-службы администрации Сочи

В Сочи вечером 23 июля прошел сильнейший ливень. Только с 22:00 до 23:00 в Центральном районе курорта выпало 55 мм осадков. В результате затопило улицы, дороги, цокольные помещения домов. Повреждено большое количество личных автомобилей граждан.

Вода текла по улицам бурными потоками, собирая десятки машин. Люди старались прятаться от ливня и потоков на высоте, однако многих непогода застала в дороге, кроме того, сносило весь припаркованный транспорт. Поэтому некоторые улицы после дождя превратились в автомобильные свалки.

Фото t.me/livesochi

Местные жители уже предлагают в социальных сетях собраться утром и помочь коммунальным службам в наведении порядка: убрать мусор, нанесенные ветки.

Фото t.me/livesochi

Сейчас к ликвидации последствий стихии в Сочи привлекли более 1 тыс. специалистов и свыше 400 единиц техники. Ущерб от ливня еще предстоит подсчитать.

Фото t.me/livesochi

Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что работы по возвращению города в прежний вид будут идти всю ночь, и планируется избавиться от последствий стихии к утру 24 июля. При этом жителей предупреждают: непогода еще не отступила до конца, поэтому нужно продолжать быть бдительными.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», во время разгула стихии в Сочи погибла женщина.

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