Последствия разгула стихии в Сочи устраняют 60 человек и 15 единиц техники

В ночь на 9 июля в Хостинском районе прошел сильный дождь. За считанные часы выпало около 80 мм осадков.

В районе Хосты частично пострадала дорожная инфраструктура. Общественный транспорт продолжает работать в обычном режиме.

Из подвалов подтопленных домов продолжают откачивать воду. Последствия разгула стихии устраняют 60 человек и 15 единиц техники. В Хостинском районе городской оперштаб под руководством мэра Алексея Копайгородского.

На территории Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Жителей и гостей курорта призвали соблюдать меры предосторожности. Основной удар стихии ожидают в ночь на 10 июля. При возникновении ЧС необходимо звонить по телефону 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

«Прокуратурой Хостинского района города Сочи осуществляется контроль за достаточностью мер, принимаемых уполномоченными органами по ликвидации последствий непогоды, в том числе по обеспечению прав граждан», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: в Сочи река Хоста вышла из берегов и смыла десятки припаркованных автомобилей. Машины смыло рекой в одну большую кучу. Местные жители назвали ее «дамбой» из автомобилей. Многие смытые водой транспортные средства не подлежат восстановлению.