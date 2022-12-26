Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Последняя рабочая неделя в году: россияне уйдут на девятидневные новогодние праздники

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/poslednyaya-rabochaya-nedelya-v-godu-rossiyane-ujdut-na-devyatidnevnye-novogodnie-prazdniki
Последняя рабочая неделя в году: россияне уйдут на девятидневные новогодние праздники
Фото all-atop.com

Новогодние каникулы в России продлятся с 31 декабря по 8 января. Соответствующее постановление правительства было подписано в конце августа.

При этом 30 декабря будет полноценным рабочим днем.

Выпавшие на выходные 1 и 8 января будут перенесены на 24 февраля и 8 мая. Таким образом, в честь Дня защитника Отечества жители России будут отдыхать с 23 по 26 февраля. Следующие длительные выходные будут ожидать россиян уже в конце апреля — начале мая. Сначала с 29 апреля по 1 мая и затем с 6 по 9 мая.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в честь Дня России жители будут отдыхать с 10 по 12 июня.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Символ 2023 года: кролик или кот?
Символ 2023 года: кролик или кот?
Крупный пожар в торговом центре произошел в Тбилисском районе
Крупный пожар в торговом центре произошел в Тбилисском районе
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Туман, мокрый снег и сильный ветер ожидаются 25 декабря в Краснодарском крае
Туман, мокрый снег и сильный ветер ожидаются 25 декабря в Краснодарском крае
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  2. Курбан Бердыев стал главным тренером ФК «Сочи»
  3. СМИ: «Краснодар» интересуется защитником «Црвены Звезды» и полузащитником «Карабаха»
  4. Кадровые перестановки: где есть шанс найти новую работу в 2023 году
  5. Съемка с Бузовой за 350 тыс. рублей: 38 человек в Краснодаре пожаловались на модельное агентство
  6. Врачи спасли жизнь матери двоих детей, потерявшей сознание на улице в Лабинске
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях