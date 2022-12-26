Последняя рабочая неделя в году: россияне уйдут на девятидневные новогодние праздники

Новогодние каникулы в России продлятся с 31 декабря по 8 января. Соответствующее постановление правительства было подписано в конце августа.

При этом 30 декабря будет полноценным рабочим днем.

Выпавшие на выходные 1 и 8 января будут перенесены на 24 февраля и 8 мая. Таким образом, в честь Дня защитника Отечества жители России будут отдыхать с 23 по 26 февраля. Следующие длительные выходные будут ожидать россиян уже в конце апреля — начале мая. Сначала с 29 апреля по 1 мая и затем с 6 по 9 мая.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в честь Дня России жители будут отдыхать с 10 по 12 июня.