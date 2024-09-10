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Последний купол установили в Свято-Никольском храме в Красноармейском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/poslednij-kupol-ustanovili-v-svyato-nikolskom-hrame-v-krasnoarmejskom-rajone
Видео канала «Кубань 24»

Чин освящения совершил протоиерей 17-го Полтавского районного округа- Сергий Рыбкин и настоятель Свято-Никольского храма, отец Роман Цокур.

После молебна они поздравили всех прихожан с важным событием — сретением Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. По приданию, она во все времена является заступницей России.

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