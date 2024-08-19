Кубанские художники расписывают Свято-Покровскй собор в Кропоткине

Специальные церковные службы в день Преображения Господня прошли во всех православных храмах Кубани, в том числе и в Свято-Покровском соборе Кропоткина, несмотря на его масштабную реконструкцию.

Фрески Свято-Покровского собора повторяют важнейшие сюжеты Ветхого завета. Эта же тематика и идеи в оформлении прослеживаются и в знаменитом петербургском храме Спаса на крови.

Храм в Кропоткине был построен в 1913 году. С того времени он пережил революцию и две войны. Во время немецкой оккупации Кропоткин стал одним из самых разрушенных городов Кубани, но Свято-Покровский собор остался цел.

С годами здание обветшало, стены покрылись грибком от сырости. Потому в 2021 году приступили к его обновлению. Сейчас там расписывают стены. Роспись выполняют кубанские художники.

«Вот здесь еще будут написаны праотец Адам и проматерь Ева. Православный храм условно делится на две части: на мужскую — справа, и на женскую — слева. Чтобы стороны не перепутали, на стенах специально пишутся эти образы», — объясняет настоятель кафедрального Свято-Покровского собора Кропоткина игумен Андрей.

Несмотря на работы, в храме идут службы. Православные верующие 19 августа отмечают Преображение Господне. Это один из 12 главных христианских праздников. В народе его называют Яблочным Спасом. В праздник жители города принесли в собор фрукты и овощи, выращенные в собственных дворах, чтобы освятить их — это к приумножению урожая.

«В этот день, согласно Евангелию, Господь взял двух своих учеников и преобразил перед ними. Слово «преображение» в греческой своей метаморфозе — Бог. То есть он как бы приоткрыл свое божество, которое было прикрыто пречистой плотью», — уточняет игумен Андрей.

Святой праздник напоминает верующим о том, что люди могут обрести святость души, если будут тверды в своей вере и добродетели.

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