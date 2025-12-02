Последние два трамвая из запланированной на 2025 год партии прибыли в Краснодар

Всего за год в краевую столицу доставили 50 новых трамваев Усть-Катавского вагоностроительного завода.

Трамваи закупили по концессионному соглашению с ООО «Синара-ГТР Краснодар». Последние два вагона из партии 2025 года поступили 2 декабря.

После пусконаладочных работ и обкатки вагоны будут готовы к выходу на линию. В вагонах 32 посадочных места, а общая вместимость — до 120 пассажиров.

В вагонах установлена мощная система кондиционирования, мультимедийные информационные комплексы. Также в вагонах широкие двери, оборудованные светодиодной подсветкой.

Для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья в салоне предусмотрена специальная кнопка для связи с водителем. Вагоны оснащены системой «Говорящий город» для помощи слабовидящим людям, а также системой видеонаблюдения. В салонах имеются USB-розетки для зарядки мобильных устройств.

Всего в соответствии с концессионным соглашением с ООО «Синара-ГТР Краснодар» в Краснодаре до конца 2026 года будут курсировать 90 односекционных и 10 трехсекционных трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

