После жесткой посадки воздушного шара в Сочи на организаторов прогулки завели дело

Уголовное дело по факту происшествия с воздушным шаром в Солохауле возбудило Западное МСУТ СК РФ. Двоих мужчин подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, один из подозреваемых 21 января организовал платную воздушную прогулку на тепловом аэростате для четырех пассажиров, среди которых было двое детей.

Пилот не имел необходимого свидетельства для управления аэростатом. Во время прогулки пило отклонился от запланированного маршрута и допустил посадку на ветки деревьев в горах. В результате происшествия никто не пострадал.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Назначили проведение медицинских экспертиз, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спасатели на вертолете Ка-32 эвакуировали людей, застрявших на аэростате в горах в Сочи. Воздушный шар застрял на горе на высоте 2 тыс. метров.