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После жалоб на гул в котельной в центре Краснодара начали работы по шумоизоляции

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/posle-zhalob-na-gul-v-kotelnoj-v-tsentre-krasnodara-nachali-raboty-po-shumoizolyatsii
После жалоб на гул в котельной в центре Краснодара начали работы по шумоизоляции
Фото МЦУ Краснодара

Ранее жители многоквартирных домов пожаловались на сильный гул, доносящийся круглые сутки из котельной на улице Октябрьской, 44.

По словам людей, котельная работает громко даже в ночные часы. Это вызывает ощутимый дискомфорт у жильцов близлежащих домов.

В Муниципальном центре управления Краснодара отметили, что в холодную погоду котельные работают более интенсивно, поэтому возникает шум. Решить эту проблему поможет шумоизоляция.

«Для уменьшения уровня шума от котельной специалисты ООО «Краснодартеплоэнерго» сейчас проводят шумоизоляционные работы», — говорится в сообщении МЦУ.

Завершить работы по шумоизоляции в котельной на Октябрьской планируют к середине марта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», котельная на Октябрьской обслуживает около 30 многоквартирных домов и более 10 соцобъектов на нескольких улица в самом центре Краснодара — от Красной до Кирова. Мощности старой на такое число зданий не хватало, поэтому провели модернизацию.

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