После жалоб на гул в котельной в центре Краснодара начали работы по шумоизоляции

Ранее жители многоквартирных домов пожаловались на сильный гул, доносящийся круглые сутки из котельной на улице Октябрьской, 44.

По словам людей, котельная работает громко даже в ночные часы. Это вызывает ощутимый дискомфорт у жильцов близлежащих домов.

В Муниципальном центре управления Краснодара отметили, что в холодную погоду котельные работают более интенсивно, поэтому возникает шум. Решить эту проблему поможет шумоизоляция.

«Для уменьшения уровня шума от котельной специалисты ООО «Краснодартеплоэнерго» сейчас проводят шумоизоляционные работы», — говорится в сообщении МЦУ.

Завершить работы по шумоизоляции в котельной на Октябрьской планируют к середине марта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», котельная на Октябрьской обслуживает около 30 многоквартирных домов и более 10 соцобъектов на нескольких улица в самом центре Краснодара — от Красной до Кирова. Мощности старой на такое число зданий не хватало, поэтому провели модернизацию.