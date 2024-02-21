Жители пожаловались на шумную котельную около многоэтажек в Краснодаре

Речь идет о новой котельной, которая появилась на улице Октябрьской в январе этого года.

По словам местных жителей, котельную построили около жилого многоквартирного дома. На шум от работы котельной пожаловались около 500 жильцов. Один из местных жителей обратился в Народный фронт.

«В центре города на улице Октябрьской у людей возле дома котельная. Очень близко и шумно 24/7, даже когда мы записывали видео, этот шум очень мешал. Котельная начала так активно работать в январе этого года. Поблизости проживает около 500 человек», — рассказали в пресс-службе регионального отделения общественного движения.

Там отметили, что будут искать способы разрешения этой ситуации разрешения, в том числе — обратиться к властям Краснодара, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», котельная обслуживает около 30 многоквартирных домов и более 10 соцобъектов на нескольких улица в самом центре Краснодара — от Красной до Кирова. Мощности старой на такое число зданий не хватало, поэтому провели модернизацию. По словам местных жителей, теперь клубы пара валят им в окна, а исходящий шум не дает спокойно жить.