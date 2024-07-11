После вмешательства прокуратуры ликвидировали свалку в Приморско-Ахтарске

С сообщением о незаконной свалке отходов и строительного мусора в прокуратуру обратился житель хутора Садки.

Прокуратура Приморско-Ахтарского района провела проверку и выявила незаконную свалку на участке для индивидуального жилищного строительства, находящимся в частной собственности. Сообщается, что на участке находились отходы производства и потребления, в том числе пластик, картон и полиэтилен, а также строительный мусор.

Прокуратура подала иск к собственнику участка. Суд обязал его привести земельный участок в порядок, ликвидировав несанкционированную свалку.

В настоящее время судебный акт исполнен, свалка ликвидирована в полном объеме. Земельный участок приведен в соответствие с видом разрешенного использования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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