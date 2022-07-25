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После удара стихии с улиц в центре Сочи эвакуировали около 40 поврежденных машин

Происшествия
25.07.2022 09:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/posle-udara-stihii-s-ulits-v-tsentre-sochi-evakuirovali-okolo-40-povrezhdennyh-mashin
После удара стихии с улиц в центре Сочи эвакуировали около 40 поврежденных машин
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

В настоящее время на курорте полностью расчистили улицы и дороги. Продолжается ликвидация последствий подтоплений во дворах.

Об этом утром 25 июля сообщил мэр Алексей Копайгородский.

«Сильнее всего стихия ударила по центру Сочи. За эти дни с улиц Донская, Тимирязева и переулка Виноградного эвакуировали порядка 40 поврежденных автомобилей. На развязке Виноградный — Донская установили дополнительное ограждение, чтобы обеспечить безопасность водителей и пешеходов. На улице Цюрупы на месте обвала подпорной стены выставлен пост Службы спасения, ситуация под контролем», — написал Копайгородский в Telegram.

Он сообщил, что удалось не допустить массовых отключений электричества. Все соцобъекты работают в штатном режиме.

«Почти 400 человек расчищали пляжи. Активно работали ночью, чтобы не мешать отдыхающим. В итоге вывезли около 100 т нанесенного мусора. Сегодня штормовое предупреждение не действует, большая часть пляжей уже открыта для купания, обеспечен комфортный и безопасный отдых для сочинцев и гостей города», — добавил мэр.

Глава города отметил, что, несмотря на улучшение погоды, оперштаб продолжает работать в круглосуточном режиме. В городе действует горячая линия: 8-966-770-21-73.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи по всему городу объявлен режим ЧС после непогоды. Это позволит властям задействовать силы и средства для помощи пострадавшим от стихии.

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