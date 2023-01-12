После суток простоя возобновлена работа Керченской переправы
Общество
12.01.2023 07:53
С вечера 10 января работу Керченской переправы приостановили из-за неблагоприятных погодных условий. Действовало штормовое предупреждение.
«По состоянию на 22:00 11 января движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», на накопительной парковке в поселке Ильич со стороны Краснодарского края скопилось порядка 200 автомобилей. Большинство из них — грузовики с продуктами и товарами первой необходимости. Всего с 9 октября после теракта на Крымском мосту через пролив в обе стороны переправили свыше 45 тыс. автомобилей и 61 тыс. пассажиров.
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