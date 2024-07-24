После смерти 4 школьников в Краснодарском крае закрыли нелегальную сеть аптек

На Кубани расследуют уголовное дело о сбыте фальсифицированных лекарств, повлекшем смерть несовершеннолетних по ч. 3 ст. 238.1 УК РФ. Оперативное сопровождение по этому делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в 2023 году братья Андрей и Петр Османовы создали организованную группу для распространения поддельных лекарств на Кубани. Для этого они привлекли 27 человек, распределив между ними преступные роли.

Организаторы открыли нелегальные аптеки в арендованных коммерческих помещениях около школ в разных районах Краснодарского края. Сеть таких аптек работала в региона до 4 июня. В результате их деятельности скончались четверо несовершеннолетних.

В рамках расследования обыски провели по 50 адресам: в Краснодаре, Апшеронске, Тихорецке, Усть-Лабинске, Курганинске, Белореченске, Тихорецке, поселке Мостовском и станице Тбилисской. Там нашли много фальсифицированных лекарств, которые продавали без рецепта всем желающим.

Всем задержанным фигурантам уголовного дела уже предъявили обвинение и избрали меру пресечения. На счета подозреваемых наложили аресты на общую сумму свыше 100 млн рублей. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

При этом, организаторы нелегальной сети аптек — братья Османовы и их управляющая Кристина Луценко скрывают от правосудия. Всех, кто имеет какую-либо информацию об их местонахождении, просят сообщить по телефонам: 102 или 8 (861) 267-35-26, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Прокуратура организовала проверку по фактам участившихся случаев отравления несовершеннолетних после употребления противоэпилептических и психоактивных препаратов. Школьники поступают в больницы. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Известно, что в работавшие на Кубани нелегальные аптеки был ограничен доступ посетителей. Туда можно было заходить только по одному. Препараты не имели заводской упаковки и инструкции по применению. Школьникам продавали их только за наличные деньги.

Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует прокуратура Краснодарского края, сообщает пресс-служба ведомства.

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