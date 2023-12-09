После скачка цен на яйца Россельхознадзор разрешил поставлять их из Турции
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 8 декабря разрешила поставки в Россию столового яйца из 17 предприятий Турции.
При ввозе в Россию яиц из разрешенных предприятий Турции специалисты будут брать пробы на содержание в продукции вредных и запрещенных веществ, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Кроме того, в ведомстве добавили, что ранее импортировать яйца разрешили еще из четырех предприятий Турции. Таким образом, более 20 турецких организаций могут ввозить яйца в Россию после тщательной проверки.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», генпрокуратура проверит резкий рост цен на куриные яйца в России. За год средняя розничная цена на продукт выросла более чем на 40%.
В свою очередь кубанские предприниматели объяснили рост цен на яйца зимой. Стоимость продукта увеличивается из-за поднятия цен на топливо, корма и коммунальные услуги.