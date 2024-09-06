После сильного ливня в Сочи подтопило дома, дворы и дороги
Стихия обрушилась на город-курорт днем 6 сентября. В Центральном районе прошел сильный дождь.
Последствия разгула стихии местные жители поделились в пабликах. На кадрах видно, что дождевая вода бурным потоком текла по некоторым улица Сочи.
Известно, что после ливня оказались подтоплены низменные участки дорог на улицах Пластунской и Донской. На место направили бригады «Дагомысского ДРСУ» и МУП «Водосток».
На улице Пластунской дождевая вода зашла в три дома и три придворовых участка. Спасатели принимают меры для устранения подтоплений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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