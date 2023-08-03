После сильного града в Апшеронском районе повреждены 236 домов

Ливень с градом прошел в муниципалитете 3 августа в 16:00, продлившись 15 минут. Наиболее сильные осадки выпали в селе Черниговском и поселке Новые Поляны.

Выпавший град повредил крыши домов и автомобили. Оказалась повреждена шиферная кровля здания администрации Черниговского сельского поселения. От местных жителей поступило 55 заявок о повреждении кровель частных домов.

По данным на 20:00, в результате разгула стихии в районе повреждения получили 236 домов. Выход комиссий для оценки ущерба запланировали на 4 августа.

Для мониторинга ситуации и оказания помощи населению в Черниговское незамедлительно выехал и.о главы муниципалитета Александр Панюта вместе с сотрудниками районной администрации, сообщает пресс-служба администрации Апшеронского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители Апшеронского района показали в соцсетях выпавшие 3 августа градины, сравнив их по размеру с куриным яйцом.