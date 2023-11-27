После «Прямой линии» с Кондратьевым все ЦРБ Кубани получили новые томографы

Современное медицинское оборудование в центральные районные больницы Краснодарского края приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональным программам.

В 2021 во время «Прямой линии» Вениамина Кондратьева к губернатору обратился Юрий Беляев из Мостовского района, который рассказал, что из-за отсутствия оборудования жители муниципалитета вынуждены ездить в соседние районы для прохождения КТ.

В 2021 году в больницы Кубани приобрели 22 современных компьютерных томографа, а в прошлом году — еще 18. Кондратьев подчеркнул, что аппараты КТ должны быть в каждой ЦРБ региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Прямая линия» с Вениамином Кондратьевым пройдет 4 декабря в прямом эфире телеканалов «Кубань 24» и «Россия 24». Задать вопросы губернатору может каждый желающий. Это можно сделать:

через многоканальный телефон: 8 (861) 268-60-44 ;

; через чат-бот в Telegram;

на портале «Госуслуги».

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