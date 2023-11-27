Свыше 3,1 тыс. обращений поступило на «Прямую линию» Кондратьева за пять дней

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ответит на вопросы кубанцев 4 декабря в эфире телеканалов «Кубань 24» и «Россия 24 — Кубань».

За пять дней на «Прямую линию» главы региона поступил 3 тыс. 151 вопрос. Среди них — 1 тыс. 882 через чат-бот в Telegram, по многоканальному телефону — 1 тыс. 269.

Наиболее актуальные темы:

ЖКХ — 41%,

транспорт и дорожное хозяйство — 22%,

строительство и архитектура — 12%.

Кроме того, 6% обращений касаются сферы социального обеспечения. У тем здравоохранения, экономики, малого и среднего бизнеса, а также образования и культуры — по 3%.

Большинство вопросов из расчета на 1 тыс. жителей поступают из Туапсинского района, Краснодара, Анапы, Новороссийска и Геленджика.

Обратиться к губернатору можно через чат-бот Telegram «Вопрос Кондратьеву», по многоканальному телефону 8 (861) 268-60-44, с помощью портала «Госуслуги», а также через виджеты на сайте администрации региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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