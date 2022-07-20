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После проверки Ростуризма в Анапе привели в порядок пансионат

Общество
20.07.2022 09:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/posle-proverki-rosturizma-v-anape-priveli-v-poryadok-pansionat
После проверки Ростуризма в Анапе привели в порядок пансионат
Фото vk.com/feya1_feya2_feya3

Об истории одного из пансионатов в Анапе и работе над ошибками рассказала 20 июля глава Ростуризма Зарина Догузова.

Догузова сообщила, что отель она посетила в прошлом году после многочисленных жалоб.

«Решила заехать туда лично в прошлом году, посмотрела номера, столовую, пообщалась с туристами. Отель действительно не выдерживал никакой критики. Тогда же на встрече с инвесторами обратили внимание владельца на необходимость качественных изменений», — рассказала глава Ростуризма.

После проверки администрация гостиницы провела серьезную работу над ошибками.

«Владельцы предприняли массу усилий по улучшению, привлекали к управлению и продвижению профессиональную команду! Сегодня кухней руководит талантливый шеф-повар, ранее возглавлявший рестораны в московских отелях. За развлечения и анимацию отвечает новый арт-директор, ну и самое главное — обновились номера, а территория приведена в порядок!», — написала Догузова в Telegram.

Она также отметила, что таких отелей еще очень много, и задача Ростуризма — создавать условия для того, появлялось как можно больше качественных мест размещения, а старые — активнее обновлялись.

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