Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Турпоток на курорты Краснодарского края вырос вдвое за второй квартал июля

Общество
20.07.2022 09:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/turpotok-na-kurorty-krasnodarskogo-kraya-vyros-vdvoe-za-vtoroj-kvartal-iyulya
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным исследования, проведенного на основании сравнения количества бронирований жилья туристами с 11 по 19 июля относительно периода с 4 по 11 июля, 45% всех бронирований приходится на курорты Кубани.

По данным аналитиков, в июле чаще всего туристы бронируют жилье в Сочи — 20%. Это связывают с тем, что международный аэропорт Сочи остается единственной работающей воздушной гаванью на Кубани. Также эксперты отмечают, что повышенный интерес к черноморским курортам закономерен — сейчас там высокий сезон.

Доля курортов Крыма составляет 23% всех бронирований за второй квартал июля. По словам аналитиков, там сейчас низкие цены на продукты и много доступных вариантов жилья.

«Единственное, только немного смущают военные машины на Крымском мосту. А на остальной территории полуострова обстановка спокойная и безопасная. Море чистое, теплое. В основном туристы едут на машинах или автобусах. Билетов на поезда в Крым очень мало в наличии, а аэропорт в Симферополе закрыт», — сообщила директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова.

Кроме Кубани и Крыма туристы этим летом также выбирают города Ленинградской, Московской и Калининградской областей, Татарстана, Абхазии и Ставропольского края, сообщает пресс-служба сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Читайте также: в Сочи открыли для туристов высокогорный туристический маршрут «Урочище Имеретинка».

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Росприроднадзор: загрязнение Черного моря не могло стать причиной гибели дельфинов
  2. Пивовары Краснодарского края заявили о возможном снижении объема продукции на 20%
  3. В Фестивальном микрорайоне Краснодара загорелась квартира в многоэтажке
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. ПБК «Локомотив-Кубань» возглавил бывший тренер сборной Словении Александр Секулич
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
Соцсети: в Сочи задержали педофила, который трогал ребенка в детской комнате пиццерии
Соцсети: в Сочи задержали педофила, который трогал ребенка в детской комнате пиццерии
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Прямой эфир
Мы в соцсетях