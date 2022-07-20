Турпоток на курорты Краснодарского края вырос вдвое за второй квартал июля

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным исследования, проведенного на основании сравнения количества бронирований жилья туристами с 11 по 19 июля относительно периода с 4 по 11 июля, 45% всех бронирований приходится на курорты Кубани.

По данным аналитиков, в июле чаще всего туристы бронируют жилье в Сочи — 20%. Это связывают с тем, что международный аэропорт Сочи остается единственной работающей воздушной гаванью на Кубани. Также эксперты отмечают, что повышенный интерес к черноморским курортам закономерен — сейчас там высокий сезон.

Доля курортов Крыма составляет 23% всех бронирований за второй квартал июля. По словам аналитиков, там сейчас низкие цены на продукты и много доступных вариантов жилья.

«Единственное, только немного смущают военные машины на Крымском мосту. А на остальной территории полуострова обстановка спокойная и безопасная. Море чистое, теплое. В основном туристы едут на машинах или автобусах. Билетов на поезда в Крым очень мало в наличии, а аэропорт в Симферополе закрыт», — сообщила директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова.

Кроме Кубани и Крыма туристы этим летом также выбирают города Ленинградской, Московской и Калининградской областей, Татарстана, Абхазии и Ставропольского края, сообщает пресс-служба сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

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