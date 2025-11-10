После проверки прокуратуры вернули горячую воду в дома 450 жителей Краснодара

Прокуратура Прикубанского округа краевой столицы провела проверку после обращений от жителей домов на улицах Куликова поля и Ратной Славы. Более 450 человек жаловались на отсутствие горячего водоснабжения.

Надзорное ведомство установило, что управляющая компания не обеспечила своевременную оплату поставщику за природный газ. Из-за этого из кранов жильцов перестала идти горячая вода.

В рамках рассмотрения представления прокурора виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Также перед поставщиком газа была погашена задолженность, а в дома местных жителей вернулось горячее водоснабжение, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

