После проверки прокуратуры вернули горячую воду в дома 450 жителей Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/posle-proverki-prokuratury-vernuli-goryachuyu-vodu-v-doma-450-zhitelej-krasnodara
После проверки прокуратуры вернули горячую воду в дома 450 жителей Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура Прикубанского округа краевой столицы провела проверку после обращений от жителей домов на улицах Куликова поля и Ратной Славы. Более 450 человек жаловались на отсутствие горячего водоснабжения.

Надзорное ведомство установило, что управляющая компания не обеспечила своевременную оплату поставщику за природный газ. Из-за этого из кранов жильцов перестала идти горячая вода.

В рамках рассмотрения представления прокурора виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Также перед поставщиком газа была погашена задолженность, а в дома местных жителей вернулось горячее водоснабжение, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: горячую воду и отопление отключали на двух улицах в поселке Знаменском в Краснодаре.

