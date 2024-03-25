После отмены матча с Россией сборная Парагвая покинула Сочи

Товарищеский матч между сборными РФ и Парагвая отменили 23 марта после теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске.

Игра должна была пройти 24 марта на территории футбольного центра «Мацеста». После отмены матча команда Парагвая покинула тренировочный сбор в Сочи.

«Футболисты сборной Парагвая уже вернулись на родину. Лишь малая часть игроков в данный момент находится в Турции. Они также скоро вылетят в Асунсьон», — цитирует сообщение пресс-службы сборной Парагвая «Спорт-экспресс».

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