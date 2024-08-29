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После отмены льготной ипотеки в Краснодаре стали реже покупать новые квартиры

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/posle-otmeny-lgotnoj-ipoteki-v-krasnodare-stali-rezhe-pokupat-novye-kvartiry?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
После отмены льготной ипотеки в Краснодаре стали реже покупать новые квартиры
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Объем нераспроданного жилья в краевой столице растет после отмены части программ льготных ипотек.

Сейчас доля нераспроданных квартир составляет около 40%, и она продолжит накапливаться.

Эксперты отмечают, что ситуация связана с завершением программы льготной ипотеки в июле этого года.

«Рынок немного просел. Есть затоваривание застройщиков. Надеемся, что все равно будут какие-то стимулирующие мероприятия со стороны власти, со стороны министерства строительства и правительства», — рассказал владелец федерального девелопера Николай Амосов.

Он также отметил, что в отрасли необходимы дополнительные программы — они позволят простимулировать спрос. При этом часть девелоперов обратила внимание на рынок ИЖС, несмотря на небольшой фонд земли, сообщает «РБК Краснодар».

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