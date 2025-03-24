После ночной атаки БпЛА пострадало здание на ж/д станции в Кавказском районе

Кавказский район ночью 24 марта подвергся атаке беспилотника. В результате обломки дрона незначительно повредили административное здание на территории ж/д станции.

«Из-за детонации БпЛА в воздухе в здании выбило окна, был поврежден участок контактной сети станции», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. Железнодорожное сообщение не прерывалось, контактную сеть уже восстановили.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», украинский беспилотник сбили в Краснодарском крае в ночь на 24 марта. Вооруженные силы Украины в ночь на понедельник снова попытались атаковать объекты на территории РФ при помощи БпЛА самолетного типа.

Всего в течении ночи на 24 марта дежурные силы ПВО ВС РФ уничтожили и перехватили 28 украинских беспилотников. Один БпЛА сбили в Краснодарском крае, еще один беспилотник — над акваторией Азовского моря.

Подпишись, здесь всегда интересно.