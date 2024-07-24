После ночного дождя все городские системы в Сочи работают в штатном режиме

Пляжи функционируют по фактической погоде.

После удара непогоды все предприятия коммунальной инфраструктуры работают штатно, заторов на дорогах нет, а общественный транспорт ходит по расписанию, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Несмотря на солнечную погоду, штормовое предупреждение в Сочи сохраняется. До окончания его действия оперштаб города будет работать круглосуточно, в режиме повышенной готовности находятся больше 1 тыс. человек и 400 единиц техники.

По прогнозам синоптиков, в течение суток 24 июля на участке Магри — Веселое возможно формирование смерчей над морем, ожидаются ливни с грозами и градом, усиление ветра до 18 м/с, подъем уровня воды в реках и малых водотоках, сход селей малого объема — в горах.

Жителям и гостям курорта советуют пока воздержаться от отдыха у моря и рек, походов в горы. В случае ЧП необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 23 и 24 июля возможны изменения в расписании авиарейсов из-за корректировки времени прибытия самолетов на фоне плохих метеоусловий.