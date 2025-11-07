После нападения дворняги на ребенка в Крыму отравили бродячих собак

Двух погибших животных обнаружили возле сквера на улице Залесской в Симферополе. Там неделю назад бездомная собака укусила двухлетнего мальчика.

По словам руководителя Крымской зоозащитной общественной организации «Верный друг» Людмилы Миловановой, собаки были отравлены. Еще одно животное сейчас пытаются спасти ветеринары.

«Все собаки были отравлены. У них пена изо рта и покусаны языки. Это признак того, что они бились в конвульсиях. Одну собаку мы забрали, у нее тоже отравление, она дезориентирована, сейчас под капельницей», — сказала Милованова.

Она также рассказала, что бродячую собаку, укусившую гулявшего с бабушкой мальчика, забрали с улицы, она находится в приюте. Отмечается, что животное не проявляет агрессии. Ведет себя спокойно и миролюбиво. В ситуации с нападением этой собаки на ребенка разбираются правоохранители. СК возбудил уголовное дело.

По факту отравления собак волонтеры готовят заявление в полицию с требованием найти и наказать догхантеров, пока их жертвами не стали и другие животные, сообщает «КП»-Крым».

