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После нападений коров на людей в Сочи начали проверять выгул скота

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/posle-napadenij-korov-na-lyudej-v-sochi-nachali-proveryat-vygul-skota?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
После нападений коров на людей в Сочи начали проверять выгул скота
Фото пресс-службы администрации Сочи

Еженедельные мониторинги для выявления фактов безнадзорного выгула скота проводят во всех районах города-курорта по поручению мэра Андрея Прошунина.

В рейдах принимают участие сотрудники городского департамента по охране окружающей среды, полицейские, главы сельских округов и ветеринарного управления.

Очередное мероприятие состоялось в Лооском сельском округе. С владельцами крупного рогатого скота провели профилактические беседы. Им вручили памятки о недопущении безнадзорного выгула, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: агрессивная корова напала на женщину на улице в Сочи. Инцидент произошел 14 августа на улице Измайловской недалеко от остановки «Орешник» в микрорайоне Мацеста.

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