После нападений коров на людей в Сочи начали проверять выгул скота

Еженедельные мониторинги для выявления фактов безнадзорного выгула скота проводят во всех районах города-курорта по поручению мэра Андрея Прошунина.

В рейдах принимают участие сотрудники городского департамента по охране окружающей среды, полицейские, главы сельских округов и ветеринарного управления.

Очередное мероприятие состоялось в Лооском сельском округе. С владельцами крупного рогатого скота провели профилактические беседы. Им вручили памятки о недопущении безнадзорного выгула, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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