Агрессивная корова напала на женщину на улице в Сочи

Инцидент произошел 14 августа на улице Измайловской недалеко от остановки «Орешник» в микрорайоне Мацеста.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, коровы паслись на газоне. Неожиданно одна из них кинулась на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Корова несколько раз сильно ударила пострадавшую рогами. Женщина упала и потеряла сознание. Очевидцы вызвали на место скорую помощь. Все произошедшее зафиксировала одна из камер видеонаблюдения.

По словам местных жителей, они уже не первый месяц бьют тревогу из-за крупного рогатого скота, который находится на самовыгуле.

«В полицию поступило сообщение о том, что в селе Краевско-Армянское корова боднула женщину, в результате чего она получила телесные повреждения. По данному факту сотрудниками Хостинского отдела полиции проводят проверку. Личность владельца животных, которые находились на самовыгуле и не были чипированы, устанавливается. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», — сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

Читайте также: бродячая собака покусала девушку в Краснодаре.