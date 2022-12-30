После массовой гибели диких животных на юге России выдали 12 предостережений

Массовую гибель диких животных, которую в последние месяцы регулярно фиксируют в степных районах Краснодарского края, Ростовской области и Ставропольского края, обсудили на совещании Минприроды РФ.

Специалисты Россельхознадзора в связи с этой проблемой выдали 12 предостережений во время выездных обследований. Информацию о сельхозпроизводителях, которые допустили нарушения, направили в органы госвласти для принятия мер реагирования.

По словам специалистов, все пестициды, которые фермеры применяют для борьбы с грызунами, обязательно должны быть зарегистрированы в Госкаталоге и разрешены к использованию на территории РФ. Кроме того, такие препараты нужно обязательно использовать по инструкции, а именно, приманку требуется класть непосредственно в норы грызунов, а не оставлять на полях.

Несоблюдение этого правила зачастую влечет гибель диких животных и птиц, что в свою очередь наносит ощутимый ущерб окружающей среде, сообщает пресс-служба ЮМУ Россельхознадзора.

Как писал интернет-портал «Кубань 24»: после гибели живности Россельхознадзор выявил на юге более 20 нарушений борьбы с мышами на полях. Нарушения при обращении с пестицидами и агрохимикатами выявили на территории Краснодарского края, Адыгеи и Крыма.