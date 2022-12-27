После гибели живности Россельхознадзор выявил на юге более 20 нарушений борьбы с мышами на полях

Нарушения при обращении с пестицидами и агрохимикатами выявили на территории Краснодарского края, Адыгеи и Крыма.

По итогам обследований выдали 22 предостережения производителям сельхозпродукции, допустившим нарушения при борьбе с грызунами на полях.

Все применяемые средства должны быть зарегистрированы в госкаталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в РФ. Кроме того, необходимо соблюдать меры применения — вносить приманки в каждую нору. Неправильное применение может повлечь гибель птиц и животных и нанести вред природе, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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