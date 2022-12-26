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О массовой гибели птиц сообщили жители Кореновского района

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/o-massovoj-gibeli-golubej-soobshhili-zhiteli-korenovskogo-rajona
О массовой гибели птиц сообщили жители Кореновского района
Фото t.me/krasnodarkray1

Очередную массовую гибель птиц в Краснодарском крае зафиксировали 25 декабря в станице Дядьковской Кореновского района.

Видеозапись с места обнаружения мертвых голубей и других птиц выложил в соцсети местный охотник.

«Мертвой птицы немерено. Прошли лесопосадку, километра два с половиной, больше сотни лежит», — рассказал он.

Автор видео предположил, что причиной массовой гибели птиц стала отрава для грызунов, которой обрабатывали поля.

В департаменте ветеринарии Краснодарского края интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что на место уже выехали специалисты департамента. Они возьмут пробы для исключения особо опасных и карантинных заболеваний птиц. Пробы направят в Кропоткинскую краевую ветеринарную лабораторию.

Сотрудники лаборатории 26 декабря проведут анализы, чтобы исключить болезнь Ньюкасла и птичий грипп. Результаты по отравляющим веществам придут, ориентировочно, до конца недели.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в конце ноября специалисты опубликовали результаты исследований причин массовой гибели фазанов и ворон в Краснодарском крае. В пробах обнаружили возбудителей паразитных заболеваний, а также установили общую токсичность и содержание мышьяка. Это может свидетельствовать об отравлении.

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