О массовой гибели птиц сообщили жители Кореновского района
Очередную массовую гибель птиц в Краснодарском крае зафиксировали 25 декабря в станице Дядьковской Кореновского района.
Видеозапись с места обнаружения мертвых голубей и других птиц выложил в соцсети местный охотник.
«Мертвой птицы немерено. Прошли лесопосадку, километра два с половиной, больше сотни лежит», — рассказал он.
Автор видео предположил, что причиной массовой гибели птиц стала отрава для грызунов, которой обрабатывали поля.
В департаменте ветеринарии Краснодарского края интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что на место уже выехали специалисты департамента. Они возьмут пробы для исключения особо опасных и карантинных заболеваний птиц. Пробы направят в Кропоткинскую краевую ветеринарную лабораторию.
Сотрудники лаборатории 26 декабря проведут анализы, чтобы исключить болезнь Ньюкасла и птичий грипп. Результаты по отравляющим веществам придут, ориентировочно, до конца недели.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в конце ноября специалисты опубликовали результаты исследований причин массовой гибели фазанов и ворон в Краснодарском крае. В пробах обнаружили возбудителей паразитных заболеваний, а также установили общую токсичность и содержание мышьяка. Это может свидетельствовать об отравлении.
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