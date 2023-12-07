После массового ДТП с 5 погибшими под Краснодаром возбудили уголовное дело

Смертельная авария произошла вечером 6 декабря в Северском районе на трассе Краснодар — Верхнебаканский около Ильского НПЗ.

По предварительным данным, водитель КамАЗа нарушил дистанцию и врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, который ехал перед ним. Иномарку отбросило на полосу встречного движения, где в нее врезался грузовой автомобиль MAN. КамАЗ врезался еще в четыре автомобиля.

В результате ДТП погибли пять человек: водитель и пассажиры Mercedes Sprinter. Известно, что в микроавтобусе были работники местного завода. Транспортное средство принадлежит индивидуальному предпринимателю.

По факту аварии возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть людей по ч.5 ст. 264 УК РФ. Расследование этого уголовного дела находится на контроле прокуратуры. На месте происшествия работали правоохранители, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на место массовой аварии в Северском районе прибыли пожарные расчеты, они смыли горюче-смазочные материалы с дороги и отключили аккумуляторы в машинах. Пострадавшим оказывает медпомощь. Для работы с пострадавшими и их родственниками на место аварии направлены психологи МЧС.