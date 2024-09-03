После ливня 3 сентября Краснодар «сковали» 8-балльные пробки

Сильные дорожные заторы возникли вечером во вторник в центре и на востоке краевой столицы. Сервис «Яндекс Карты» оценил загруженность дорог на 8 баллов из 10.

По данным на 17:30, самые сильные пробки собрались в центральной части города, на улицах: Северной, Красной, Калинина, Тургенева, Промышленной, Садовой, Гаврилова, Коммунаров.

Серьезные заторы также образовались на улицах: Ставропольской, Селезнева, Дзержинского, Старокубанской, Бургасской, Онежской, Уральской, Дальней, Красных Партизан и на Западном обходе.

Кроме того, наблюдаются пробки на выездах из города — перед Яблоновским мостом, на Уральской и на Ростовском шоссе.

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