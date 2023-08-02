После инцидента с домогательством к девочкам в Анапе усилят безопасность детских лагерей

Об этом стало известно 2 августа на совещании, которое провел мэр Анапы Василий Швец. Поводом для его проведения стало недавнее ЧП в лагере «Счастливое детство», куда пробрался посторонний.

«Чрезвычайная ситуация, которая произошла в «Счастливом детстве», не должна повториться. Начиная с завтрашнего дня, будут проведены внеплановые проверки детских лагерей. В первую очередь, тех, к кому были замечания наших контролирующих органов», — сказал Швец.

Глава курорта предупредил, что детские лагеря, где найдут нарушения мер безопасности, ждут серьезные последствия, вплоть до закрытия. Он поставил задачу в течение 14 дней внести все детские здравницы Анапы в систему видеонаблюдения «Купол».

Сейчас на курорте работают 24 детских лагеря и два детских санатория. За первые две летние смены в них отдохнули более 30 тыс. детей, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 29 июля 49-летний мужчина зашел в спальный корпус детского лагеря в Анапе и начал трогать девочек. На их шум сразу прибежали вожатые и охранники. Однако злоумышленнику удалось скрыться через забор. Мужчина смог беспрепятственно попасть на территорию детского лагеря через низкий забор, находясь в слепой зоне камер видеонаблюдения.