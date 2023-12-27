После «голой вечеринки» на Ивлееву могут возбудить дело за неуплату налогов

Блогер и ведущая Анастасия Ивлеева ранее организовала мероприятие для звезд шоу-бизнеса в московском клубе «Мутабор», ставшее известным на всю страну.

По словам Ивлеевой, вечеринка была посвящена не вышедшим фотосъемкам, сделанных для журнала Playboy, ушедшего в 2022 году из России. Она добавила, что презентация проекта была закрытым мероприятием для звезд шоу-бизнеса и блогеров. Дресс-код был «почти голый». Всем приглашенным прислали референсы, но они сами интерпретировали их под себя. Из-за необычного дресс-кода мероприятие получило название «голая вечеринка».

Вечеринку посетили многие звезды шоу-бизнеса и блогеры — Лолита, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, «Глюкоза», Дима Билан, Алена Водонаева, ведущая «ДОМа-2» Ольга Орлова и даже Ксения Собчак.

Организованное Ивлеевой мероприятие вызвало широкий общественный резонанс в России. Некоторые общественники раскритиковали участников вечеринки за слишком откровенные наряды. Хамовнический суд Москвы принял коллективный иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей от продюсера Александра Иншакова.

Кроме того, стало известно, что Федеральная налоговая служба России 26 декабря начала выездную проверку в отношении Анастасии Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России. Об этом сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram. По ее словам, за неуплату налогов Ивлеевой может грозить возбуждение уголовного дела.

По данным СМИ, по ст. 199 УК РФ Ивлеевой может грозить до 5 лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», блогер Настя Ивлеева и другие участники «голой вечеринки» принесли свои извинения. Блогер призналась, что отправит выручку с продажи билетов на благотворительность. По ее словам, это «единственный вариант развития событий в подобном ключе».