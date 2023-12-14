После гибели 11-летнего школьника в Краснодарском крае завели уголовные дела

На прошлой неделе ученик школы № 18 поселка Садовод Тимашевского района покончил с собой.

Похороны ребенка прошли 9 декабря, но о его смерти стало известно только 13 декабря из соцсетей. Появилась неподтвержденная информация, что мальчика довели до самоубийства другие ученики, которые регулярно издевались над ним.

После гибели ребенка в Тимашевском районе возбудили уголовные дела. Назначили судебные экспертизы. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для этого изъяли и изучили документы, а также допросили свидетелей. Правоохранители изучают условия жизни ребенка и его взаимоотношения с одноклассниками и сверстниками.

Помимо этого, следствие даст правовую оценку действиям всех лиц, которые могли привести к трагедии. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СКР Андрею Маслову доложить о ходе расследования заведенных уголовных дел, сообщает Информационный центр СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о смерти школьника вызвала резонанс в обществе и породила множество слухов. Глава Тимашевского района Андрей Палий сообщил, что все последние вбросы в социальных сетях, которые массово начали тиражироваться накануне — это явные попытки манипулировать ходом следствия, и раскачать стабильную ситуацию в районе.