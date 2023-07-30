После ДТП с КамАЗом в районе шлюзов под Краснодаром открыли движение по одной полосе

С полудня 30 июля движение в районе шлюзов Краснодарского водохранилища в сторону краевого центра было закрыто из-за ДТП с большегрузом, который полностью перекрыл полосы движения.

С 16:00 открыли движение по одной из двух полос дороги, ведущей в сторону Краснодара, сообщает пресс-центр МВД по Республике Адыгея.

Однако автоинспекторы призывают проезжать этот участок с осторожностью либо объезжать до полного открытия трассы. На этом участке М-4 «Дон» продолжают дежурить наряды ДПС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ДТП произошло 30 июля около 12:00 на участке автодороги М-4 «Дон», в районе шлюзов Краснодарского водохранилища.

Предварительно установлено, что водитель КамАЗа не справился с управлением и допустил столкновение с впереди идущей иномаркой. В результате прицеп большегруза опрокинулся на легковушку и полностью перекрыл дорогу в сторону Краснодара.