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После ДТП с КамАЗом в районе шлюзов под Краснодаром открыли движение по одной полосе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/posle-dtp-s-kamazom-v-rajone-shlyuzov-pod-krasnodarom-otkryli-dvizhenie-po-odnoj-polose
После ДТП с КамАЗом в районе шлюзов под Краснодаром открыли движение по одной полосе
Фото t.me/kropnews

С полудня 30 июля движение в районе шлюзов Краснодарского водохранилища в сторону краевого центра было закрыто из-за ДТП с большегрузом, который полностью перекрыл полосы движения.

С 16:00 открыли движение по одной из двух полос дороги, ведущей в сторону Краснодара, сообщает пресс-центр МВД по Республике Адыгея.

Однако автоинспекторы призывают проезжать этот участок с осторожностью либо объезжать до полного открытия трассы. На этом участке М-4 «Дон» продолжают дежурить наряды ДПС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ДТП произошло 30 июля около 12:00 на участке автодороги М-4 «Дон», в районе шлюзов Краснодарского водохранилища.

Предварительно установлено, что водитель КамАЗа не справился с управлением и допустил столкновение с впереди идущей иномаркой. В результате прицеп большегруза опрокинулся на легковушку и полностью перекрыл дорогу в сторону Краснодара.

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