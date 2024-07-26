После долгой реконструкции в Анапе открыли новую набережную

Заместитель руководителя департамента потребительской сферы Краснодарского края Владимир Иващенко проинспектировал состояние предприятий торговли и общепита.

«Это совершенно новый объект, который открылся в этом сезоне. До этого там была небольшая кофейня. Сейчас мы с вами видим, что это достойный объект и по архитектуре, и по снабжению», — отметил он.

Территория набережной полностью преобразилась.

На набережной создаются новые объекты и реконструируются те, что появились ранее. Некоторые торговые точки были перенесены, а на их месте в центральном парке расширили зону отдыха.

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